Найбільш ймовірне відновлення падіння пари EUR/USD - експерт

На світових торгах можна очікувати відновлення падіння EUR/USD, особливо за несприятливої статистики зі США, після прориву 1.3260 пара націлюватиметься на 1.32, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Їх прогноз заснований на тому, що попит на менш ризиковані активи найближчим часом може знову відновитися, тому що ринки стурбовані перспективою подальшого спаду світової економіки (особливо на тлі китайської статистики). Дані по інфляції єврозони навряд чи якось вплинуть на ринок.

Як відзначають аналітики, фунт здається більш стійким в парі з доларом, у порівнянні з єдиною валютою. Тим не менше, на тлі відсутності звітів з Великобританії похмурі перспективи розвитку світової економіки можуть відправити GBP/USD назад до позначки 1.5900, після прориву якої відкриється шлях до 1.5860.

Додаткові свідчення слабкості американської економіки разом з репатріаційними потоками здатні продовжити висхідну динаміку ієни. Опубліковані Японією дані можуть внести лише незначні корективи. Для пари USD/JPY найближчою метою стане рівень 82.00, який за прориву відкриє шлях до 81.60.