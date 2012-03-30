«Нафтогаз»: транзит російського газу через Україну до Європи скоротився в 2 рази

«Нафтогаз» заявляє про скорочення обсягів транзиту російського газу через територію України до Європи в 2 рази.

як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Вадим Чупрун сьогодні журналістам у Києві.

«Минулої доби недопостачання зі сходу щодо планових показників становило 180 млн. куб. м, цієї доби – 200 млн. куб. м», - сказав він.

При цьому він відзначив, що плановий обсяг транзиту російського природного газу через територію України у напрямі Європи становить близько 400 млн. куб. м на добу.

В.Чупрун пов'язує таке різке скорочення транзиту російського газу через Україну з низьким споживанням палива в Європі.

«Напевно, це пов'язано з тим, що Європі не потрібні такі обсяги», - сказав В.Чупрун.

Як повідомляв УНІАН, згідно з повідомленням Центрального диспетчерського управління паливно-енергетичного комплексу РФ, транзит газу до Західної Європи територією України (по ужгородському коридору) з початку березня знизився на 47% - до 3,6 млрд куб. м.

На думку директора Інституту енергетичних досліджень (Київ) Дмитра Марунича, це означає, що Росія збільшує тиск на Україну, перенаправляючи потоки газу до Європи з українського маршруту – на т.з. «північний коридор» («Ямал-Європа», «Північний потік»)».

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