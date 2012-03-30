Від’ємне значення чистої інвестиційної позиції України збільшилося на 19%

Негативне значення чистої інвестиційної позиції України за 2011 рік збільшилося на 19% - до 46,226 млрд дол.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, з початку року активи України збільшилися на 5,7% – до 140,991 млрд дол., зокрема прямі інвестиції за кордоном збільшилися на 159 млн. дол. – до 8,117 млрд дол.

Пасиви України збільшилися на 9% – до 187,217 млрд дол., зокрема прямі інвестиції в Україну збільшилися на 6,528 млрд дол. - до 64,513 млрд дол., портфельні інвестиції – з 20,034 млрд дол. до 21,743 млрд дол.

Довідка УНІАН. Міжнародна інвестиційна позиція – це статистичний звіт, який відображає нагромаджені запаси зовнішніх фінансових активів і пасивів країни. Йдеться про всі фінансові вимоги і зобов'язання резидентів країни щодо нерезидентів.