Держстат поліпшив показник номінального ВВП за 2011 рік

Державна служба статистики поліпшила на 0,2% оприлюднений у січні п.р. показник номінального валового внутрішнього продукту (ВВП) за 2011 рік — до 1316,6 млрд грн (за 2010 рік номінальний ВВП становив 1082,6 млрд грн).

Про це повідомляється на сайті Держстату.

Зростання реального ВВП за 2011 рік, за даними Держстату, залишається на рівні 5,2%.

Дефлятор ВВП у 2011 році становив 15,7% порівняно з 13,8% ц 2010 році.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих цін в Україні за 2011 рік (грудень до грудня) становив 4,6%.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2012 рік розраховано, виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, прогнозу номінального ВВП - 1,5 трлн грн, інфляції - на рівні 7,9%.

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