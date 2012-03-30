Реальні наявні доходи населення у 2011 році зросли на 6%

Реальні наявні доходи населення у 2011 році збільшилися на 6,1% порівняно з 2010 роком. У цілому доходи населення збільшилися на 13,6% - до 1,251 трлн грн. Про це повідомляє Державна служба статистики.

Зокрема, доходи населення у вигляді заробітної плати у 2011 році становили 521,066 млрд грн, що на 15,9% більше порівняно з 2010 роком, прибуток і змішаний дохід - 198,512 млрд грн (+24,1%), доходи від власності - 68,059 млрд грн (+0,3%).

Частка соціальної допомоги та інших держвиплат у структурі доходів за минулий рік становила 37% - 463,368 млрд грн (+9,4%).

Заощадження населення у 2011 році зменшилися на 29,6% - до 113,925 млрд грн.

Витрати за підсумками минулого року збільшилися на 13,6% - до 1,251 трлн грн, в основному на придбання товарів і послуг - 1,024 трлн грн (збільшення порівняно з 2010 роком становило 22,2%).

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