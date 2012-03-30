Азаров відзначає прогрес у відкритості діяльності уряду і в тендерних закупівлях

Прем'єр-міністр України Микола Азаров відзначає значний прогрес у відкритості діяльності уряду і процесу тендерних закупівель за останні два роки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив під час виступу на круглому столі, присвяченому Національному плану дій щодо впровадження міжнародної ініціативи "Партнерство «Відкритий уряд».

«Я хочу сказати відверто, що за ці два роки відбулися серйозні зміни з погляду відкритості. Будь-який неупереджений критик може це відзначити», - сказав М.Азаров.

Як приклад він навів процес тендерних і взагалі державних закупівель в Україні.

«Якщо раніше ця ситуація була волаючою, то зараз ми фіксуємо поодинокі приклади, поодинокі, наголошую, завдяки тому, що ці процедури стали відкритими», - сказав прем'єр.

Підтвердженням цього М.Азаров вважає той факт, що жоден випадок закупівлі будь-яких товарів в обхід уряду державними органами не залишається без уваги з боку засобів масової інформації.

Також він відзначив, що не було жодного подібного випадку, який залишився б безкарним.

На думку М.Азарова, такий контроль з боку ЗМІ також можливий завдяки тому, що всі тендерні закупівлі перебувають у відкритому доступі.

Він сказав, що, зокрема, питання про незаконну закупівлю автомобілів державними органами останнім часом виникало лише 4-5 разів, тоді як в Україні налічуються десятки тисяч бюджетних організацій.

«Це означає, що уряд встановив контроль... На превеликий жаль, той закон, який ми разом робили зі Світовим банком (чинний закон про тендерні закупівлі – УНІАН), і він відповідає європейським стандартам – що для німця добре, то для нас виявилося погано», - наголосив прем'єр.

Разом з тим він наголосив на недосконалості чинного законодавства щодо тендерних закупівель.