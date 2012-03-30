Населення України у січні-лютому оплатило ЖКП на 80,1%

Жителі України у січні-лютому 2012 року сплатили за житлово-комунальні послуги (ЖКП) 8,2 млрд грн, що становить 80,1% нарахованих за цей період сум.

Про це УНІАН повідомили у Державній службі статистики України.

Згідно з повідомленням, серед регіонів найвищий рівень розрахунків за ЖКП спостерігався у Києві, Вінницькій і Одеській областях (93,2-89,9%), найнижчий – у Дніпропетровській і Київській областях (72,4-73,9%).

Середні нарахування за житлово-комунальні послуги на одного власника особового рахунку у лютому п.р. збільшилися на 14,4% порівняно з лютим 2011 року і з урахуванням електроенергії (з розрахунку 150 кВт/год) склали 581 грн.

У Держстаті відзначили, що заборгованість населення з оплати житлово-комунальних послуг у лютому 2012 року збільшилася на 8,1% порівняно з січнем 2012 року, і на кінець лютого п.р. становила 13 млрд 724,5 млн. грн. Середній термін заборгованості населення за всі послуги становить 2,7 місяця. Збільшення заборгованості сталося в усіх регіонах України.

Зокрема, у лютому заборгованість за три і більше місяців мали: за централізоване опалення і гаряче водопостачання – 31,1% власників особових рахунків, за утримання будинків і споруд і прибудинкових територій – 21,8%, за вивезення побутових відходів – 16,4%, за централізоване водопостачання і водовідведення – 18,2%, за газопостачання – 20%.

У січні населення сплатило за електроенергію 1 млрд 906,3 млн. грн, що становить 205,9% від нарахованих за цей період сум.

Серед регіонів найвищий рівень оплати за електропостачання з урахуванням погашення боргів за попередні періоди спостерігався в Севастополі і Одеській області (522,6-306,9%), найнижчий – к Чернігівській, Сумській і Житомирській областях (115,4-136,4%). Заборгованість населення з оплати електроенергії на кінець лютого 2012 року становила 3 млрд 174,7 млн. грн.

У січні-лютому 2012 року населення України уклало 10,6 тис. договорів з погашення реструктуризованої заборгованості на загальну суму 26,2 млн. грн, а сума внесених платежів з урахуванням довгострокових договорів становила 26,5 млн. грн.

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