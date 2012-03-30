Зовнішній держборг Білорусі з початку року зріс на 100 млн дол.

У Білорусі зовнішній держборг, станом на 1 березня 2012 року, склав 11,9 млрд дол. при ліміті 14,3 млрд дол., збільшившись із початку року на 100,2 млн дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Білорусі.

«Зростання зовнішнього держборгу в доларах США у 2012 році забезпечено отриманням коштів за кредитами Міжнародного банку реконструкції та розвитку та банків КНР», - уточнили в Мінфіні Білорусі.

При цьому держборг у білоруських рублях зменшився в порівнянні з початком року на 2,8 трлн рублів, або на 2,4%, і на 1 березня 2012 року склав 113,6 трлн рублів.

Як пояснюють у Мінфіні Білорусі, зменшення, в першу чергу, обумовлене переоцінкою зовнішнього державного боргу внаслідок зміцнення національної валюти в січні-лютому 2012 року.

Що стосується внутрішнього державного боргу, то він зменшився з початку року на 0,3 трлн рублів і на 1 березня склав 17,6 трлн рублів при встановленому ліміті 34 трлн рублів.

Довідка УНІАН. У 2011 році зовнішній державний борг Білорусі збільшився на 2,3 млрд дол., або на 24,4%. Його зростання було забезпечене залученням незв'язаних кредитних ресурсів для поповнення золотовалютних резервів: облігації на міжнародному фінансовому ринку (800 млн дол.); кредит Антикризового фонду ЄврАзЕС (1 млрд 240 млн дол.).