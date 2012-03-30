Янукович затвердив положення про Держінспекцію з контролю за цінами

Президент України Віктор Янукович своїм указом затвердив положення про Державну інспекцію України з контролю за цінами.

Указ оприлюднено на офіційному сайті глави держави.

Згідно з указом, Кабінет міністрів України повинен у тримісячний строк привести свої акти у відповідність із цим документом.

Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, Антимонопольному комітету України, Державній інспекції України з контролю за цінами доручено подати у двомісячний строк у встановленому порядку пропозиції щодо внесення до законодавчих актів змін у частині визначення механізму здійснення контролю та нагляду за дотриманням центральними і місцевими органами виконавчої влади, Радою міністрів Автономної республіки Крим, суб'єктами господарювання вимог законодавства щодо формування, встановлення та застосування цін (тарифів).

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

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