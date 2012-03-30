Єврозона подвоїла стабілізаційний фонд

Міністри фінансів країн єврозони на зустрічі в Копенгагені вирішили збільшити розмір Європейського фонду фінансової стабільності до 800 млрд євро (приблизно 1 трлн дол.), подвоївши таким чином його обсяг, повідомляє BBC.

Нова сума включає в себе "антикризові" відрахування, вже обіцяні Португалії та Греції.

Таким чином, міністри фінансів єврозони відгукнулися на заклик Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) допомогти країнам із кризою суверенних боргів.

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