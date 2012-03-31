В Україні з 1 квітня підвищуються соціальні стандарти.

Відповідно до закону про державний бюджет на 2012 рік, прожитковий мінімум з сьогоднішнього дня встановлюється на рівні 1037 грн. Протягом року він буде підвищений також: з 1 липня - до 1044 грн, з 1 жовтня - до 1060 грн, з 1 грудня - до 1095 грн.

Для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп населення, встановлюються такі розміри прожиткового мінімуму на 2012 рік:

для дітей до 6 років: з 1 квітня - 911 грн, з 1 липня - 917 грн, з 1 жовтня - 930 грн, з 1 грудня - 961 грн;

для дітей від 6 до 18 років: з 1 квітня - 1134 грн, з 1 липня - 1144 грн, з 1 жовтня - 1161 грн, з 1 грудня - 1197 грн;

для працездатних осіб: з 1 квітня - 1094 грн, з 1 липня - 1102 грн, з 1 жовтня - 1118 грн, з 1 грудня - 1134 грн;

для осіб, які втратили працездатність: з 1 квітня - 838 грн, з 1 липня - 844 грн, з 1 жовтня - 856 грн, з 1 грудня - 884 грн.

Законом також встановлена на 1 квітня 2012 року мінімальна заробітна плата в місячному розмірі - 1094 грн. З 1 липня вона підвищується до 1102 грн, з 1 жовтня - до 1118 грн, з 1 грудня - до 1134 грн; в погодинному розмірі: з 1 квітня мінімальна зарплата становитиме 6,56 грн, з 1 липня - 6,61 грн, з 1 жовтня - 6,7 грн, з 1 грудня - 6,8 грн.

Розмір мінімальної пенсії з сьогоднішнього дня становить 838 грн.