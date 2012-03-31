Азаров запевняє, що загрози стабільності України немає - "не нервуйте і заспокойтеся"
12:24, 31 березня 2012Фінанси
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Прем'єр-міністр України Микола Азаров запевняє, що загрози стабільності України немає.
Про це він заявив в ході спілкування з користувачами Facebook.
«Напевно, незручно сидіти на пороховій діжці. Я вам раджу злізти і відбігти подалі. Але якщо говорити серйозно, ніяких порохових діжок у нас не передбачається. Вже два роки нас лякають пороховими діжками. За цей час можна було б і заспокоїтись. Тому не нервуйте і заспокойтеся», - сказав М.Азаров.
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