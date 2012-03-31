Порошенко обіцяє перераховувати свою зарплату на благодійність - понад 18 тис. грн

Міністр економічного розвитку і торгівлі Петро Порошенко обіцяє перераховувати свою заробітну плату у благодійний фонд.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.Порошенко повідомив в ефірі програми "Шустер Live" учора ввечері.

«Можу сказати, що все до останньої копійки мною буде перераховано на благодійний фонд», - сказав П.Порошенко.

Він уточнив, що міністр економічного розвитку і торгівлі України заробляє в місяць, з урахуванням всіх надбавок, 18 тис. 759 грн. 28 коп.

П.Порошенко також зазначив, що йому соромно за рішення Конституційного Суду, яке дозволяє держслужбовцям і депутатам не оприлюднювати свої витрати. За словами П.Порошенка, це рішення КС дискредитує не тільки судову гілку влади, а й Україну.

П.Порошенко пообіцяв, не зважаючи таке рішення КС, оприлюднити свою декларацію про доходи та видатки.

«Завтра буде оприлюднена моя особиста декларація. І не зважаючи на це рішення КС, будуть вказані всі мої доходи, всі мої видатки», - сказав П.Порошенко.