У Луганській області шестеро громадян задекларували мільйонні доходи.

Про це під час інтернет-конференції заявив голова Державної податкової служби в Луганській області Олександр Антіпов, повідомили УНІАН у прес-службі ДПС в області.

За його словами, мільйонери задекларували доходи на загальну суму 30 млн. грн. Один з них сплатив до бюджету понад 3 млн. грн. податку на доходи фізичних осіб.

У цілому, за оперативними даними, майже 15 тис. жителів Луганської області вже подали до податкових органів декларації про доходи, одержані минулого року.

"На сьогодні найбільше подали декларацій громадяни, які мали доходи від продажу сільгосппродукції, вирощеної на самостійно обробленій землі, – 2 тис. 164, одержані як спадок або подарунки – 1 тис. 457, від здачі в оренду земельних паїв - 1054. Вже відзвітували перед податковими органами і майже 4 тис. державних службовців", - сказав глава податкового відомства регіону.

О.Антіпов також сказав, що у податкових інспекціях створені всі умови для того, щоб швидко обслужити відвідувачів: "У нас діють центри обслуговування платників податків. Вони максимально зорієнтовані на людей - працюють до 20.00, у вихідні і святкові дні. Наші фахівці не тільки приймають декларації, а й консультують, допомагають громадянам правильно їх заповнити".

Як повідомлялося, подання декларацій продовжено до 1 травня.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

300 українців задекларували доходи на суму від 1 млн до 1 млрд грн