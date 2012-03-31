Литвин торік заробив 1,149 млн. грн. – декларація

Голова Верховної Ради Володимир Литвин торік заробив 1,149 млн. грн.

Про це йдеться у декларації спікера, повідомляється на сайті Верховної Ради.

Зокрема, згідно з декларацією про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік, загальна сума сукупного доходу В.Литвина становила 1 млн. 149 тис. 990 грн., у тому числі заробітна плата 286 тис. 726 грн., дохід від науково-викладацької та авторської винагороди 401 тис. 556 грн., відсотки по банківських депозитах 461 тис. 708 грн.

Доходи дружини В.Литвина становили 41 046 грн.

Сім’ї В.Литвина належить квартира площею 259,8 кв. м. Він є власником земельної ділянки площею 4698 кв. м., автомобілів Тойота/Лендкрузер 2008 р. випуску (об’єм двигуна 5663 куб. см.), ГАЗ 21 1962 р. випуску (2445 куб. см.), а також гаража площею 18 кв. м.

Його дружина Тетяна Литвин володіє земельним паєм 9,56 га на правах спадщини, дачним будинком (277,2 кв. м.), елінгом (314,8 кв. м.) та нежилим приміщенням площею 25,5 кв. м.. а також має в оренді земельну ділянку площею 0,0614 га. Вона є власником автомобіля Крайслер/Крузер 2007 р. випуску (об’єм двигуна 2429 куб. см.).

Сума коштів на рахунках у банках в В.Литвина становить 4 млн. 320 тис. 062 грн., дружини 749 тис. 669 грн. Їх витрати на утримання майна склали 64 тис. 180 грн.

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