Більшість українців не вірить в успіх реформ – опитування

Більшість українців не вірить в успіх розпочатих урядом реформ або взагалі їх не помічає.

Про це виданню ZN.UA повідомив генеральний директор Київського міжнародного інституту соціології Володимир Паніотто, спираючись на дані одного з останніх досліджень інституту.

«Ми запитували: „Представники влади говорять, що в Україні почали відбуватися соціальні та економічні реформи. Чи згодні ви з цим?“. Погодилося близько 30% (повністю згодні 3,5% опитаних, скоріше згодні - 24,8%), не погодилося близько 55% (скоріше не згодні - 28,2%, повністю не згодні - 26,6%), решта вагалися з відповіддю», - повідомив гендиректор КМІС.

На уточнююче запитання «А наскільки успішно загалом проходять ці реформи?», 4,5% респондентів відповіли швидше успішно, однаковою мірою успішно і не успішно - таку відповідь дали 45,4%, швидше неуспішно - визнали 42,9%, вагалися з відповіддю 7%.

«Можна стверджувати, що довіри до реформ в українських громадян немає. Недовіра стає вже частиною нашої культури», - зазначив В.Паніотто.

«Від ступеня довіри громадян до навколишнього світу залежить і економіка. Від довіри до Президента, уряду, Верховній Раді залежить і довіра до державних інститутів: до всіх реформ, до банків. Є такий афоризм: „Будь-чий бізнес і навіть життя не можуть бути в безпеці, поки працює парламент“», - додав соціолог.