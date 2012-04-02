Один із синів Сороса створює власний інвестфонд. Ознак сімейної сварки немає?
Джонатан Сорос, син американського мільярдера Джорджа Сороса, має намір самостійно управляти частиною свого стану, для чого створює власний інвестиційний фонд, повідомляє Reuters.
«Джонатан має намір самостійно управляти частиною свого майна, і Soros Fund Management надав йому таку можливість», - заявило джерело на умовах анонімності.
Син Сороса ще у вересні склав із себе повсякденні обов'язки в компанії батька і тепер уже для власного бізнесу має намір найняти одного з ключових співробітників свого батька Девіда Калсера, який оцінював інвестиційні ризики в Soros Fund Management.
Джонатан Сорос має намір продовжувати працювати головою ради директорів фонду свого батька, що з очевидністю свідчать про те, що початі ним кроки з розділення бізнесу не є ознакою сімейної сварки.
Усього у Джорджа Сороса четверо синів і одна дочка, пише «Газета.Ru».