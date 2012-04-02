106 киян задекларували дохід на суму понад 1 млн. грн

За попередніми даними, в Києві 106 громадян задекларували дохід у сумі понад 1 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ) у м. Києві.

«Дохід понад 1 млн. грн задекларували 106 киян, що на сьогодні становить третину від загальної кількості мільйонерів країни. Держслужбовцями, згідно з Податковим кодексом України, подано понад 5 тис. декларацій», - зазначила голова відомства Ірина Носачова.

У цілому, з початку року майже 15 тис. громадян задекларували понад 1,3 млрд грн доходів. До бюджету вони сплатять майже 30 млн. грн податків.

Нагадаємо, кампанія з декларування доходів, одержаних у 2011 році, триватиме до 1 травня 2012 року.

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