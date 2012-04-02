На Тернопільщині у січні-березні платникам податків відшкодовано 11,7 млн грн ПДВ

У Тернопільській області у січні-березні 2011 року платникам податків відшкодовано 11,7 млн грн податку на додану вартість.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у Державній податковій службі в Тернопільській області, загалом, згідно з податковою звітністю по ПДВ, поданій податковими органами області в січні-березні 2012 року, суб'єкти господарської діяльності Тернопільщини заявили бюджетне відшкодування ПДВ на суму 31 млн грн.

Їм відшкодовано 11,7 млн грн ПДВ (37,7% заявленої суми), в тому числі 8,4 млн грн - грошовими коштами на рахунку в банках і 3,3 млн грн - в рахунок погашення платежів з ПДВ.

За результатами проведених перевірок працівниками податкових інспекцій попереджено бюджетне відшкодування ПДВ на суму 284 тис. грн.

Право на автоматичне відшкодування ПДВ в січні-березні 2012 року отримали 2 платники, яким в автоматичному режимі відшкодовано 497 тис. грн.