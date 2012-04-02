«Ощадбанк» розпочне нову реєстрацію вкладників Ощадбанку СРСР з вересня

«Ощадбанк» почне реєструвати вкладників радянського Ощадбанку, які в 2008 році не реєструвалися в реєстрі для отримання виплати за знеціненими вкладами, з вересня 2012 року.

Про це сьогодні під час прес-конференції в УНІАН повідомив голова правління «Ощадбанку» Сергій Подрєзов.

«Що стосується актуалізації тих, хто взагалі не був у банку, і тих, хто був, але одержав, з вересня місяця ми їх реєструємо і актуалізуємо, а що стосується виплат — це бюджет, це рішення Кабміну», - сказав С.Подрезов.

За його словами, близько 1 млн громадян щомісячно отримуватимуть виплати за знеціненими вкладами радянського Ощадбанку, починаючи з червня й до кінця цього року.

«Ми передбачаємо, що близько 1 млн осіб щомісячно обслуговуватимуться й отримуватимуть гроші», - зазначив він.

Він зазначив, що для того, аби уникнути черг у відділеннях «Ощадбанку» при отриманні коштів, банк перераховуватиме їх на платіжні карти, що діють протягом трьох років.

Також С.Подрєзов повідомив, що перший транш для виплат має надійти в банк у червні 2012 року.

Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» (м. Київ) встановив терміни актуалізації даних Реєстру вкладників Ощадбанку СРСР залежно від їх віку.

Першими відновити інформацію про себе в реєстрі зможуть вкладники, яким на 1 січня 2012 року виповнилося 80 років, - з 2 по 20 квітня 2012 року. Відповідно, цю процедуру зможуть пройти громадяни, яким виповнилося: 70-79 років - з 21 квітня по 20 травня 2012 року; 60-69 років - з 21 травня по 20 червня; 50-59 років - з 21 червня по 20 липня ц.р. Вкладники, яким до 50 років, зможуть актуалізувати свої дані в Реєстрі з 21 липня 2012 року.

У банку підкреслюють, що актуалізація даних здійснюється стосовно тих вкладників, які не одержали протягом 2008 року компенсаційні кошти в межах проіндексованих заощаджень (але не більше 1000 гривень на одного вкладника) і дані про яких внесені до "Реєстру вкладників заощаджень громадян" до 1 січня 2012 р.

Нагадаємо, Президент України Віктор Янукович, у рамках своїх соціальних ініціатив, заявив про необхідність здійснити компенсаційні виплати вкладникам Ощадбанку СРСР у сумі 1 тис. грн. тим громадянам, хто ще не одержав їх, коли такі виплати проводив уряд Тимошенко. За словами Президента, йдеться про 6 млн. вкладників і про загальну суму в 6 млрд. грн. Компенсації мають бути виплачені, починаючи з 1 червня і до кінця 2012 року.

За оцінками експертів, загальна заборгованість за вкладами громадян України в Ощадбанку СРСР оцінюється в суму близько 122 млрд. грн.

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