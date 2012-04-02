Тиск на золото може зберегтися через падіння попиту з боку Індії – експерт

Для відновлення динаміки золота, що стабільно росте, необхідне відновлення стійкого інвестиційного та фізичного попиту, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, основні ризики зниження фізичного попиту на золото, як і раніше, виходять з Індії через протести торговців дорогоцінним металом. Попит на цей актив, ймовірно, збільшиться після того, як протести припиняться.

Вплинути на динаміку золота на поточному тижні також може запланована макроекономічна статистика зі США та єврозони. З американської статистики варто виділити дані щодо індексу менеджерів із закупівель (PMI) у виробничому секторі, кількості нових робочих місць від агентства ADP і зміни числа зайнятих у несільскогосподарському секторі за березень. Крім того, важливою для ринку стане публікація протоколу останнього засідання ФРС США від 13 березня. Очікувана помірно позитивна статистика з-за океану також може надати підтримку котируванням дорогоцінного металу. Рівнем опору для золота на поточному тижні, за оцінками аналітиків FOREX CLUB в Україні, стане значення 1715,0 доларів за тройську унцію. Проте оптимістичні дані зі США можуть спровокувати нові побоювання щодо дострокового посилення грошово-кредитної політики з боку ФРС, що чинитиме тиск на євро. Підтримкою для дорогоцінного металу виступатиме позначка 1625,0 доларів за тройську унцію.

Вартість золота на світовому ринку за підсумками минулого тижня підвищилася на 0,38% - до 1668,01 долара за тройську унцію.