Київ для погашення 250 млн. дол. боргу має намір випустити внутрішні облігації

16:50, 02 квітня 2012
Фінанси
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Київ для погашення цього року позики в розмірі 250 млн. дол. має намір випустити внутрішні облігації.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв'ю журналістам заступник голова Київської міської державної адміністрації Руслан Крамаренко, відповідаючи на запитання, за рахунок яких коштів планується погашення боргу в 250 млн. дол. попередньої позики.

«За рахунок рефінансування. Яким чином? Консультуємося з Мінфіном. Найімовірніше, буде випуск внутрішніх міських українських облігацій. Адже ми вважаємо, що місту, котре не має виручки у валюті, правильно мати всі запозичення в гривні, в національній валюті», - відповів Р.Крамаренко.

У Мінфін КМДА звернулася наприкінці березня і розраховує до травня одержати відповідь. Погашення вказаної позики має відбутися в листопаді.

Також, за словами Р.Крамаренка, Київ веде консультації з Мінфіном стосовно того, чи залучати цього року якісь додаткові кошти на розвиток столиці.

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