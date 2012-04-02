Торги доларом на міжбанку закрилися на рівні 8,0350/8,0390 грн./дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0310/8,0350 грн./дол., на 12:00 ціни підвищилися до 8,0340/8,0385 грн./дол.

На момент закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0350/8,0390 грн./дол.

Про це повідомляє фінансова компанія “ІнтерБізнесКонсалтинг”.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2733/0,2737 грн./рубль, на момент закриття звузився спред – 0,2734/0,2737 грн./рубль. У Росії курс долар-рубль знизився і склав 29,4 рубля за долар (-0,0075).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3325/1,3380 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7155/10,7220 грн./євро, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,7280/10,7380 грн./євро. На момент закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH встановилися на рівні 10,7185/10,7275.