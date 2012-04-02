Для проведення цьогорічного ЗНО не вистачає 22 млн. грн.
Цього року для проведення зовнішнього незалежного оцінювання не вистачає 22 млн. грн.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час прес-конференції повідомила директор Українського центру оцінювання якості освіти Ірина Зайцева.
«На сьогоднішній день нам не вистачає для проведення нормального зовнішнього незалежного оцінювання близько 22 мільйонів», - сказала вона.
І.Зайцева зазначила, що до Кабінету міністрів України та прем’єр-міністра було направлено відповідні листи. «Я сподіваюся, що це питання буде вирішене позитивно, бо спочатку ми були профінансовані на рівні минулого року», - сказала вона і нагадала, що у 2011 році кількість учасників ЗНО становила 258 тис. осіб, тоді як цього року – майже 329 тис. осіб.
І.Зайцева пояснила, що вартість підготовки ЗНО, зокрема, тестових завдань, лишилася на рівні минулого року. «Але кількість абітурієнтів збільшилася, звідти і недофінансування» - констатувала вона.