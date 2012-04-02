Єврокомісія дослідить податки країн-членів для транскордонних робітників

Брюссель. Єврокомісія детально вивчить податки країн-членів з тим, щоб переконатися, що вони не дискримінують транскордонних робітників.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було схвалено Комісією сьогодні.

За оцінками Єврокомісії, в цілому в ЄС близько 1,2 млн. осіб працюють за межами країн свого громадянства. Загальний заробіток до сплати податків таких працівників в 2010 році оцінюється в 46,9 млрд. євро.

При цьому в Комісії вважають, що податкові перешкоди залишаються суттєвими для багатьох європейців, які бажають виїхати на роботу в інші країни ЄС.

“Правила ЄС чіткі: до всіх громадян ЄС має бути рівне ставлення в рамках Єдиного ринку. Не може бути дискримінації, а права працівників на вільне пересування не можуть порушуватися”, - заявив з цього приводу комісар ЄС з питань оподаткування, митниці, протидії шахрайству та аудиту Альгірдас Шемета.

Як повідомляє прес-служба Єврокомісії, згідно з ухваленим сьогодні рішенням, протягом 2012 року Єврокомісія уважно вивчатиме національні прямі податки для виявлення, чи створюють вони нечесні, несприятливі умови для робітників, які живуть в одній країні-члені Є, а працюють – в іншій.

Передбачається, що у випадку виявлення таких законодавчих проблем, Комісія звертатиметься до національних урядів країн-членів з метою виправити ситуацію. Комісія також готова у випадку, якщо країни-члени не захочуть добровільно змінювати положення податкового законодавства, розпочинати процедуру про порушення законодавства ЄС.