«ДТЕК Західенерго» залучило в «Ощадбанку» два кредити на 410 млн грн

ПАТ «ДТЕК Західенерго» залучило в АТ «Ощадбанк» (Київ) два короткострокових кредити на 250 млн грн та 160 млн грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії, розміщеному на офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державнізакупівлі».

Згідно з повідомленням, кошти залучаються на 364 дні для поповнення обігових коштів.

Відповідні кредитні договори були укладені сторонами 28березня 2012 року. Вартість договорів складає 39,3 млн грн и 25,1 млн грн відповідно.

Довідка УНІАН. ПАТ «ДТЕК Західенерго» (м. Львів) експлуатує три теплові електростанції - Ладижинську, Добротворську і Бурштинську (сумарна потужність - 4700 МВт). 70,91% акцій генеруючої компанії володіє приватний енергохолдинг ДТЕК.

ДТЕК - найбільша приватна вертикально-інтегрована енергетична компанія України. Входить до складу фінансово-промислової групи «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ).

Підприємства ДТЕК створюють ефективний виробничий ланцюжок від видобутку і збагачення вугілля до генерації та продажу електроенергії.

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