Дозволи на реекспорт товарів видаватиме Мінекономіки

Президент України Віктор Янукович уповноважив Міністерство економічного розвитку і торгівлі України видавати дозволи на реекспорт товарів, що походять з інших країн.

Відповідний указ розміщено на сайті глави держави.

Дія цього указу не поширюється на товари, реекспорт яких здійснюється відповідно до Закону України «Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання».

В.Янукович доручив Кабінету міністрів України протягом двох місяців з дня опублікування цього Указу привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Указом.

Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.