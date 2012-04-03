Узбекистан звільнив експортерів від обов'язкового продажу частини валютної виручки

Узбекистан звільнив підприємства-експортери з 1 квітня 2012 року від обов'язкового продажу частини валютної виручки, що спрямовується на погашення основного боргу за валютними кредитами, випливає з постанови президента Узбекистану Іслама Карімова. Текст документа оприлюднений у вівторок в місцевій пресі.

Відповідно до документа, дана пільга поширюється за умови залучення валютних кредитів на нове будівництво, модернізацію та технологічне оновлення виробництва на період до повного погашення основного боргу.

У даний час в Узбекистані підприємства, що здійснюють централізований експорт (газ, бавовна, дорогоцінні метали), зобов'язані продавати 100% валютної виручки, нецентралізованих - 50%.

Крім цього, підприємствам-виробникам товарів (робіт, послуг) постановою надається право брати участь у міжнародних тендерах за проектами, які здійснюються в Узбекистані за рахунок коштів міжнародних фінансових інститутів та інших іноземних інвесторів на рівних із зарубіжними учасниками умовах, у тому числі з подальшим укладанням контрактів в іноземній валюті на поставку товарів власного виробництва.

Згідно з документом, дані контракти прирівнюються до експортних контрактів з наданням податкових пільг як для підприємств-експортерів.

У даний час в Узбекистані діє ряд податкових пільг і преференцій, що надаються підприємствам-експортерам, передає РІА "Новини".

За даними статистики, зовнішньоторговельний обіг Узбекистану в 2011 році збільшився на 15% - до 25,537 мільярда доларів. У тому числі експорт зріс до 15,027 мільярда доларів (+15,4%), імпорт - до 10,509 мільярда доларів (+14,5%).