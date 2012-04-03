Сьогодні у пари EUR/USD є непогані шанси відновити зростання - експерт

На торгах у вівторок, 3 квітня, у пари EU /USD є непогані шанси відновити зростання, якщо азіатська сесія пройде на позитиві, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

Як відзначають аналітики, важливих економічних даних з єврозони не очікується. У разі зростання EUR/USD вище позначки 1.3330, ймовірне подальше зміцнення до 1.3360 і далі до 1.3400.

У парі GBP /USD особливу увагу інвесторами буде приділено показникам ділової активності. Враховуючи позитивну динаміку в обробній промисловості, зростання PMI і в будівельному секторі може стимулювати подальше зміцнення британської валюти. Таким чином, з проривом 1.6060 можливе зростання GBP /USD в район 1.6100. Однак подальший рух буде утруднено: поточні рівні були відзначені лише в листопаді минулого року.

Для USD / JPY інтерес представляють дані з США. Якщо протокол підтвердить наміри Федрезерву і далі утримуватися від додаткового стимулювання економіки, варто очікувати відновлення пари назад до позначки 83.00 з проривом проміжної підтримки 82.40.