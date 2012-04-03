Швейцарія звинувачує податківців ФРН в промисловому шпигунстві

Між Німеччиною і Швейцарією розгорівся скандал, пов'язаний з проблемою ухилення від податків. Правоохоронні органи Швейцарії видали ордер на арешт трьох німецьких слідчих, які в лютому 2010 року вели переговори про покупку за 2,5 млн євро компакт-диска з особистими даними клієнтів одного зі швейцарських банків.

На думку офіційного Берна, чиновники ФРН займалися промисловим шпигунством, порушуючи існуючу тут таємницю банківських вкладів, пише РБК daily.

У Міністерстві фінансів федеральної землі Північний Рейн - Вестфалія підтвердили, що отримали від швейцарських правоохоронних органів документ, в якому йдеься, що німецькі громадяни будуть арештовані, як тільки знову опиняться на території Швейцарії. Берн просив сприяння в затриманні та видачі порушників.

Прем'єр-міністр землі Північний Рейн - Вестфалія Ханнелоре Крафт назвала рішення Швейцарії обурливим. Вона зазначила, що німецькі податківці виконували свій службовий обов'язок, переслідуючи шахраїв, які ховають гроші від сплати податків на рахунках швейцарських фінансових інститутів.

Міністр фінансів ФРН Вольфганг Шойбле, однак, дії швейцарської сторони оцінив як цілком допустимі і логічні, зазначивши, що "в Швейцарії існує своє кримінальне право, згідно з яким порушення банківської таємниці карається за законом".

Згідно з експертними оцінками, обсяг нелегально виведених від німецьких податківців до Швейцарії капіталів становить від 130 млрд до 180 млрд євро.

Нагадаємо, ще в 2010 році колишній співробітник женевського відділення HSBC, комп'ютерник Ерве Фальчиані запропонував владі Німеччини купити в нього дані на громадян країни, що приховують свої капітали від податків в сусідній Швейцарії, передає Newsru.