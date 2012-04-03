Проведення Євро-2012 допоможе Україні поліпшити платіжний баланс – експерт

Проведення Євро-2012 допоможе Україні поліпшити платіжний баланс. Таку думку в коментарі Інституту Горшеніна висловила економіст ДІК «Трійка Діалог Україна» Ірина Піонтковська.

Експерт нагадала, що, за оцінками НБУ, обсяги надходжень до скарбницю від Євро-2012 становитимуть, приблизно, 1 млрд. доларів у чистому вигляді. За її словами, ці гроші надійдуть у достатньо короткий проміжок часу, і це має позитивно вплинути на стан наших золотовалютних резервів, у першу чергу. «Тому що ці кошти обмінюватимуться на гривні, що збільшуватиме попит на неї і зменшуватиме попит на долар», - зазначила експерт.

«У травні-червні уряд України повинен погасити або рефінансувати кредит ВТБ, погасити евробонди, і ще – повернути частину боргу МВФ. Тобто – на травень-червень у нас припадає достатньо багато платежів за зовнішнім боргом. І додаткові валютні надходження, певним чином, допоможуть нам поліпшити платіжний баланс і пройти період пікових боргових виплат», - вважає І.Піонтковська.

Нагадаємо, що 4 квітня в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл на тему: «Чи стане Євро-2012 шансом для України?».

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