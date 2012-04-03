Торги на міжбанку на 12:00 проходили на рівні 8,0305/8,0345 грн/дол.

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0340/8,0380 грн/дол., на 12:00 ціни знизилися до 8,0305/8,0345 грн/дол.

Про це повідомляє фінансова компанія “ІнтерБізнесКонсалтинг”.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2743/0,2747 грн/рубль, на 12:00 ціни впали до 0,2738/0,2742 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль знизився до 29.306 рублів за долар (-0,0940).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3345/1,3347 дол./євро, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7205/10,7275 грн/євро, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,7065/10,7160 грн/євро.