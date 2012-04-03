Індекс інвестпривабливості України падає третій квартал
Індекс інвестиційної привабливості України, що розраховується Європейською Бізнес Асоціацією (ЄБА) на підставі опитування керівників низки компаній, за підсумками першого кварталу 2011 року знизився на 0,1 пункту - до 2,18 пункту за п‘ятибальною шкалою, повідомили УНІАН в ЄБА.
Таким чином, індекс інвестиційної привабливості України знижується вже третій квартал поспіль.
За інформацією ЄБА, сприйняття інвесторами ринку України продовжує залишатися негативним. Так, на запитання, чи спостерігали респонденти якісь позитивні зміни в інвестиційному кліматі упродовж останніх трьох місяців, 77% респондентів відповіли, що ніяких змін на краще не відбулося.
Водночас, інвестори відзначили ряд негативних тенденцій, які сьогодні спостерігаються в економіці України. Так, зокрема, 26% опитаних вважають, що політична ситуація в країні є тим чинником, який робить Україну непривабливою для інвесторів. "Резонансне ув‘язнення колишнього прем'єр-міністра вплинуло на відносини України з ЄС не кращим чином, парафування і підписання Угоди про зону вільної торгівлі і Угоди про асоціацію значно затрималося", - наголошується в повідомленні ЄБА.
Респонденти також відзначили проблеми, що пов'язані з податковою системою і новим Податковим кодексом (25% опитаних), посиленням тиску з боку державних структур і зарегульованістю ринку (18%). Серед інших чинників, які значно ослабляють довіру інвесторів до України, - корупція (15%), недосконале правове середовище (11%), непрозорість судової системи (5%), технічні бар'єри у процесі митного оформлення і відшкодування ПДВ - 13% і 7% опитаних, відповідно. 5% респондентів зіткнулися з проблемами під час отримання банківських кредитів і позик.
Втім, настрої і прогнози респондентів щодо другої хвилі рецесії (58%) стали більш оптимістичними порівняно з попереднім опитуванням (69%).
За словами президента ЄБА Томаша Фіали, опитані представники компаній - членів асоціації не змогли дати позитивні оцінки бізнес-клімату в першому кварталі 2012 р., незважаючи на те, що на глобальному рівні в економіці спостерігається деяке поліпшення. "До всіх існуючих проблем інвестклімату України додалося погіршення в деяких макроекономічних аспектах - відносини з МВФ, гальмування євроінтеграції і газові відносини з Росією", - зазначив Т.Фіала.
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