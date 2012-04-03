«Нафтогаз» продав «Укрексімбанку» ОВДП на 0,9 млрд грн

НАК «Нафтогаз України» продала ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 0,9 млрд грн.

Про це сказано в повідомленні компанії, опублікованому на офіційному веб-порталі «Державні закупівлі».

Згідно з повідомленням про результати відповідного тендера, «Нафтогаз України» продав 0,9 млн облігацій (номінал 1 тис. грн) одним лотом з кодом UA4000130082.

Ціна зворотного викупу «Нафтогазом України» облігацій становить 0,922 млрд грн.

Відповідний договір сторони підписали 30 березня.

Як повідомлялося, «Нафтогаз України» для розрахунків за імпортний газ з російським «Газпромом» регулярно здійснює продаж ОВДП «Укрексімбанку» і «Ощадбанку».

Довідка УНІАН. НАК «Нафтогаз України» - найбільша державна вертикально-інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої видобувають більше 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.