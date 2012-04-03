Заява Копилова про кредит МВФ негативно вплинула на інвестиційний імідж України – експерт

Зроблена у середині березня ц.р. тоді першим заступником міністра економічного розвитку і торгівлі Вадимом Копиловим заява про те, що Україна веде переговори з Міжнародним валютним фондом про реструктуризацію боргових виплат, справила негативний вплив на інвестиційний імідж України.

Про це заявив сьогодні журналістам президент Європейської Бізнес Асоціації (ЄБА) Томаш Фіала.

За його словами, у світовій практиці подібна ситуація мала місце «тільки, здається, у Судані». Як зауважив Т.Фіала, заява В.Копилова мала, зокрема, негативний вплив на ставлення іноземних інвесторів до українських євробондів. Президент ЄБА також не виключив, що така заява українського чиновника стала підставою для його відставки.

Нагадаємо, 15 березня ц.р. тоді перший заступник міністра економічного розвитку і торгівлі В.Копилов заявив, що Україна веде переговори з МВФ про реструктуризацію боргових виплат. «Зараз ведуться переговори з МВФ про можливість реструктуризації цього боргу, який заплановано на цей рік. А чому ні?» - сказав В.Копилов. Згодом він відзначив, що, на його думку, доцільніше реструктуризувати виплату боргу, а не рефінансувати його.

26 березня ц.р. В.Копилова було звільнено з посади першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі України.

Як відзначило джерело у міністерстві, В.Копилова, скоріш за все, буде призначено радником прем'єр-міністра України Миколи Азарова.

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