Екс-голова МВФ Домінік Стросс-Кан 4 квітня прибуде до Києва

Колишній директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Домінік Стросс-Кан 4 квітня прибуде до Києва з публічною лекцією, організованою Фондом Віктора Пінчука, на тему майбутнього світової економіки.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Фонду. Як наголошується в повідомленні, колишній голова МВФ виступить з лекцією на тему майбутніх змін у світовій економіці і їхніх наслідків для Європи та України.

У цьому зв'язку засновник добродійного фонду Віктор Пінчук зазначив, що «Домінік Стросс-Кан зробив дуже багато для того, щоб зрозуміти і врегулювати фінансову кризу 2008 року».

Нагадаємо, екс-главі Міжнародного валютного фонду Домініку Стросс-Кану офіційно пред'явлено звинувачення в співучасті у сутенерстві, його підозрюють в організації сумнівних вечірок за участю повій.

У травні 2011 року Д.Стросс-Кан опинився в центрі ще одного скандалу в Нью-Йорку, через який йому довелося піти у відставку з посади глави МВФ і відмовитися від політичних амбіцій у Франції, де його вважали одним із головних фаворитів у боротьбі за пост президента.