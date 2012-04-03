Ціни промвиробників у єврозоні в лютому зросли на 0,6%

Брюссель. 3 квітня. УНІАН. У лютому 2012 року ціни промислових виробників зросли порівняно з січнем 2012 року на 0,6% в єврозоні, і на 0,8% в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27).

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У лютому 2012 р. порівняно з лютим 2011 р. ціни виробників зросли на 3,6% в єврозоні, і на 4,3% - в ЄС-27.

У лютому 2012 р. проти січня 2012 р. ціни в промисловості, за винятком енергетики, зросли на 0,4% в єврозоні і на 0,3% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 1,2% в зоні євро і на 1,5% - в ЄС-27. Ціни на напівфабрикати зросли на 0,6% в зоні євро і на 0,5% в ЄС-27, ціни на товари тривалого користування зросли на 0,3% в єврозоні і в ЄС-27, на товари короткострокового споживання – також зросли на 0,3% в обох зонах.

Ціни на капітальне майно зросли на 0,2% в зоні євро і в ЄС-27.

Найбільше зростання цін промислових виробників у лютому 2012 р. порівняно з січнем 2012 р. зареєстровано в Данії (3,6%), Бельгії (1,9%) і Фінляндії (1,7%).

Зниження ціни виробників було зареєстровано в Кіпрі (-0,3%) і Словенії (-0,1%).

У лютому 2012 р. проти лютого 2011 р. ціни в промисловості, за винятком енергетики, зросли на 1,7% в зоні євро і на 2,0% в ЄС-27, ціни в енергетичному секторі зросли на 9,3% в єврозоні і на 9,7% в ЄС-27, напівфабрикати зросли в ціні на 1,1% в єврозоні і на 1,4% в ЄС-27, товари короткострокового споживання подорожчали на 2,9% в єврозоні і на 3,3% в ЄС-27, товари тривалого користування подорожчали на 2,4% в обох зонах, капітальне майно подорожчало на 1,4% в єврозоні і на 1,5% - в ЄС-27.

У лютому 2012 р. порівняно з січнем 2011 р. найбільше зростання цін промислових виробників зареєстровано в Латвії (10,2%), Кіпрі (8,6%) і Литві (8,3%).

Найменше зростання цін зареєстровано в Швеції (0,2%), Мальті (0,6%) і Словенії (0,7%).

У січні 2012 р. порівняно з груднем 2011 р. ціни промислових виробників зросли на 0,8% в зоні євро і на 0,6% в ЄС-27.

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