Податківці з початку року донарахували 1,578 млрд грн податків за результатами перевірок.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України (ДПСУ), велику частку цієї суми становлять донарахування для юридичних осіб — 92%, ще 8% - донараховані податки фізособам-підприємцям. Найбільше податків було нараховано підприємствам Києва, Донецької і Харківської областей.

Згідно зі статистикою ДПСУ, у 2012 році податки платили майже 3,3 млн. платників, з яких майже 2,3 млн. – приватні підприємці.

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