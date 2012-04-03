Порошенко минулого року заробив 86 млн грн

Міністр економічного розвитку Петро Порошенко подав свою декларацію про доходи за 2011 рік.

Згідно з декларацією загальна сума сукупного доходу Порошенка за 2011 рік склала 86 млн 605 тис гривень. Основними статтями доходу зазначені отримання дивідендів та відсотків. Дохід його сім'ї склав 41 тис 157 гривень.

У власності Петра Порошенко знаходяться 3 земельних ділянки. Одна ділянка розташована в селі Козин площею 1200 кв.м. Ще дві ділянки загальною площею 7315 кв.м знаходяться в Києві. На покупку однієї з ділянок в Києві Порошенко в минулому році витратив 8 млн 197 тис гривень.

Крім земельних ділянок у власності міністра знаходяться 4 квартири. Дві в Києві, площею 134 кв.м і 82 кв.м., одна квартира в Одесі - 35 кв.м і одна у Вінниці - 68 кв.м

Також у Порошенка є авто Мерседес-Бенц Віто 116 CDI 2010 року випуску і спортивно-прогулянковий катер Bayliner 185 BR.

У власності членів його сім'ї перебувають земельна ділянка в Київській області в Бортничах площею 2400 кв.м, будинок у Бортничах площею 312 кв.м.

В Києві у сім'ї міністра є ще одна квартира площею 80 кв.м та гараж на 29 кв.м.

Витрати Порошенко в 2011 році склали 18 млн 487 тис гривень. Крім того, на страхування Порошенко витратив 220 тис 154 гривні, на утримання власності - 26 тис 695 гривень.

Витрати його сім'ї загалом склали трохи більше 57 тис гривень.