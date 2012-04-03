Торги на міжбанку сьогодні закрилися на рівні 8,0310-8,0355 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0340/8,0380 грн/дол., до 12:00 ціни знизилися до 8,0305/8,0345 грн/дол. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0310/8,0355 грн/дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2743/0,2747 грн/рубель, до 12:00 ціни знизилися до 0,2738/0,2742 грн/рубель. На час закриття ціни підвищилися до 0,2740/0,2744 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль впав і становив 29,2925 рублів за долар (-0,1075).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3300/1,3365 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,7205/10,7275 грн/євро, до 12:00 ціни пішли вниз — 10,7065/10,7160 грн/євро. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH встановилися на рівні 10,7040/10,7140.