З початку року кількість «спрощенців» перевищила мільйон - ДПСУ

У Державній податковій службі України (ДПСУ) відзначають збільшення кількості «спрощенців» із початку року.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі відомства.

«До перереєстрації у нас було таких суб'єктів господарювання трохи менше мільйона, сьогодні вже 1,078 млн., а з другого кварталу поточного року почнуть працювати ще 58 тис. представників малого бізнесу», - зазначив голова ДПСУ Олександр Клименко.

За його словами, попередні підсумки з перереєстрації підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування, можна буде підбивати після червня 2012 року. «Але навіть сьогодні, за оперативними даними, ми бачимо зростання цього сектора. Ми не втратили нікого», - констатує О.Клименко.

За даними ДПСУ, найбільше «спрощенців» реєструється по другій групі: на 1 березня 2012 року по першій групі «спрощенців» було зареєстровано 243,256 тис. суб'єктів, по другій - 590,791 тис., по третій - 186,79 тис.

О.Клименко зазначає, що ті підприємці, які не встигли зареєструватися, зможуть у черговому режимі подати заяву, обрати для себе зручну категорію й приступити до роботи. «Я вважаю, що прийняте законодавство про спрощену систему дуже ліберальне, порівняно з будь-яким законодавством наших сусідів і європейських країн. Завдяки цьому, ми бачитимемо приріст цієї категорії за кількістю підприємців. Сьогодні та тенденція, яку я бачу, радує й обнадіює», - резюмував О.Клименко.

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