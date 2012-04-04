Статдані зі США та ЄС можуть спровокувати подальше падіння пари EUR/USD - експерт

Динаміка EUR/USD на торгах в середу, 4 квітня, буде залежати від двох чинників - релізів із єврозони і США, слабкі перші показники разом з сильними другими, на думку аналітиків FOREX CLUB в Україні, здатні викликати подальше падіння пари. З відходом EUR/USD нижче позначки 1.3200 ймовірний рух до 1.3160.

Як відзначають аналітики, для пари GBP/USD також важливі національні показники. Враховуючи позитивну динаміку в обробній промисловості та у будівельному секторі, зростання індексу PMI в найважливішому секторі для британської економіки може стимулювати подальше зміцнення фунта. Таким чином, якщо PMI у сфері послуг також перевищить прогнози, ймовірно повернення GBP/USD в район 1.5970 з подальшою метою 1.60. Проте американська сесія може внести в динаміку пари свої корективи.

Для USD/JPY інтерес представляють дані з США. Якщо показник ISM перевищить прогнози, це тільки зміцнить впевненість гравців, що QE3 скасовується, а, значить стане додатковим стимулом для відновлення пари вище позначки 83.00 з подальшою метою 83.30.