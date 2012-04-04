На українському міжбанку на 12:00 котирування знизилися

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,0330/8,0370 грн/дол., на 12:00 ціни знизилися до 8,0310/8,0350 грн/дол.

Про це повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг».

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2728/0,2732 грн/рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2726/0,2730 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 29,4196 рубля за долар (+0,1271).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3185/1,3187 дол./євро, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5925/10,5990 грн/євро, на 12:00 ціни пішли вниз — 10,5740/10,5835 грн/євро.