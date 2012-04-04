Надходження до загального фонду держбюджету зросли на 16% - до 66 млрд грн

До загального фонду державного бюджету в січні-березні 2012 року надійшло 65,879 млрд грн, що на 16,2% або на 9,209 млрд грн, більше, порівняно з аналогічним періодом 2011 року.

Про це йдеться в повідомленні Державної казначейської служби України, розміщеному на офіційному сайті відомства.

Зокрема, сума податкових надходжень до загального фонду держбюджету за звітний період становила 60,754 млрд грн, що на 12,1%, або на 6,554 млрд грн, більше, ніж у січні-березні 2011 року. Сума неподаткових надходжень становила 4,773 млрд грн.

До спеціального фонду держбюджету в січні-березні ц.р. надійшло 11,303 млрд грн (із урахуванням власних надходжень бюджетних установ і субвенцій з місцевого бюджету).

Крім того, за звітний період підприємствам було відшкодовано податку на додану вартість (ПДВ) на суму 11,367 млрд грн, зокрема, здійснено автоматичне відшкодування податку 330 платникам податків на суму 6,43 млрд грн, із цієї суми в березні - 243 платникам податків на суму 2,225 млрд грн.

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