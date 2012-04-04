Співпраця ДПСУ та «PricewaterhouseCoopers» стала можливою завдяки податковій - експерт

Співпраця Державної податкової служби України (ДПСУ) та аудиторської компанії «PricewaterhouseCoopers» у сфері реформування податкової служби та її основних департаментів стала можливою завдяки позиції керівництва податкової.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв'ю «5 каналу» висловив керуючий партнер компанії «PricewaterhouseCoopers» Борис Краснянський.

«Ми дуже акуратні у виборі тих робіт, які можемо виконувати. Якщо це суперечить якимось нашим принципам, ми не беремо участь в тендерах, досить часто, якщо підозрюємо, що робота ця не потрібна чи потрібна "для галочки". З точки зору нашої репутації нам важливо робити те, що буде впроваджуватися, а не просто лежатиме на полиці, а, тим більше, що може опинитися в центрі корупційного скандалу. З податковою службою України це дійсно у нас перший великий проект. І один з критеріїв, коли ми вирішуємо, брати участь чи ні, - це сила менеджменту, людей, які стоять на чолі», - розповів Б.Краснянський.

Він зазначив, що аудиторська компанія не перший рік допомагає Світовому банку складати рейтинг легкості ведення бізнесу в частині сплати податків, і це допоможе в розробці стратегії реформування податкової системи в Україні.

«Ми, зокрема, беремо участь у розробці рейтингу по всіх країнах за легкістю сплати податків, і за цим показником Україна знаходиться на передостанньому місці в світі досить багато років. І при всіх попередніх керівниках податкової служби, як правило, в кращому випадку це ігнорувалося, або в цьому звинувачували нас, як людей, які рахують», - сказав Б.Краснянський.

Він також зазначив, що сподівається на конструктивізм у співпраці з податковими органами.