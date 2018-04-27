Депозитний ринок «застряг» у протиріччях

Банки віддають перевагу гривневим депозитам, а населення хоче частину своїх кровно зароблених тримати в інвалюті. Таке протиріччя відображається на ставках депозитів. Процес продовжиться...

Незважаючи на економічні труднощі, які до цього дня переживає Україна, загальна сума депозитів населення на початок поточного року склала близько 322 млрд. грн, що еквівалентно 40 млрд дол. У серпні 2008 року, практично за місяць до кризового обвалу, даний показник був ідентичний, згідно з курсом того часу. Тобто, українці продовжують довіряти свої гроші банкам, хоча час від часу нарікають на маленький відсоток і ризик неповернення.

Між тим, структура депозитів істотно змінилася. Якщо до кризи 62,3% вкладів були в гривні, то зараз їх частка становить 51,9%. Збільшення обсягу валютних депозитів - реакція населення на девальвацію гривні під час кризи. Іншими словами, українці чітко дають зрозуміти, що не вірять у стійкість курсу, заощадження за «валютною ознакою» поділені 50/50. І хто після цього скаже, що у нас не кмітливе населення?..

Зміни зачепили і терміни депозитів. До кризи найпопулярнішим був вклад від 1 року до 2 років (47% загальної кількості), на сьогодні частка таких депозитів складає лише 36%. Зате зросла кількість вкладів на термін до одного року і до запитання. Населення віддає перевагу «коротким» депозитам, що йде в розріз з побажаннями банків. Але навряд чи цю тенденцію можна переламати найближчим часом - фінансовий ринок продовжує залишатися нестабільним. Саме тому пропоновані банками депозити на 5-10 років майже не затребувані.

Останнім часом мусувалася інформація про зростання депозитів в російських рублях. Дійсно, їх обсяги збільшилися, але залишаються на дуже низькому рівні - тільки 0,2% від загальної суми вкладів. Незважаючи на зростаючу популярність російської валюти, вона не здатна конкурувати з доларом. Саме тому доларові депозити свій обсяг продовжують нарощувати. До кризи їх частка становила 25% від загальної кількості вкладів, на сьогодні - 37%. А от обсяг євродепозитів трохи знизився - всього лише 10%. Європейська валюта через ситуацією в ЄС не викликає довіри у населення.

Ставки за гривневими депозитами також істотно змінилися. Зокрема, до кризи за вкладами до запитання вони були на рівні 3,7%, зараз - 8%. Середні ставки за депозитами «на термін» до кризи були на рівні 15,7%, тепер - майже 17%.

А ставки за депозитами в доларах зміни не зачепили. До кризи вони були на рівні 6,9%, на сьогоднішній день - 7,2%.

Середні ставки за євродепозитами впали за час кризи: до кризи - 7,6%, зараз - 5,8%.

Динаміка ставок за гривневими і валютними депозитами багато в чому відображає ставлення банків до цих вкладів. Після обмеження валютного кредитування для них валютні депозити стали не цікаві. Але населення все ж таки бажає частину своїх кровно зароблених зберігати саме в інвалюті. У наявності протиріччя ринку. Як результат - ставки за гривневими і валютними депозитами істотно відрізняються, і процес їх "розбіжності" продовжиться.

Населення отримало урок з кризи, дуже багато зберігають свої гроші в різних банках, намагаються також, щоб сума одного вкладу не перевищувала 150 тис. грн. Тому, коли дають оцінку середньої суми вкладу по банківській системі, виходить, що близько 80% всіх депозитів не перевищують 100 тис. грн.

Коли коментують перспективи депозитного ринку, найчастіше згадують про обсяги готівкової гривні та інвалюти на руках населення. Наприклад, 186 млрд грн - занадто мало, якщо згадати, що сума готівкової валюти, яка є в обігу серед населення, становить 79 млрд дол, або 632 млрд грн. До кризи обсяг був меншим - 134 млрд грн, готівки - 51 млрд дол. Збільшення емісії гривні, доларизація економіки є головними характеристиками кризи в Україні. Але криза не тільки призвела до втрат, вона дала можливість заробити. Можливо, тому на відміну від розвинених країн у нас не було потужних демонстрацій і бунтів, причому доходи населення офіційно зросли.

Залишається головне питання - чи готове населення продовжувати вкладення грошей у банківські депозити, чи є їм альтернатива? В даний момент немає. Гроші українців перетікали і будуть перетікати в банківський сектор. А вибори і Євро-2012 цей процес зміцнять, давши можливість українцям додатково заробити.

Олександр Охріменко, президент Українського аналітичного центру (для УНІАН)

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