Торги доларом на міжбанку закрилися на рівні 8,0310/8,0360 грн/дол.

Сьогодні на українському міжбанківському ринку торги доларом США відкрилися на рівні 8,0330/8,0370 грн/дол., на 12:00 ціни знизилися до 8,0310/8,0350 грн/дол. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,0310/8,0360 грн/дол., повідомляє фінансова компанія “ІнтерБізнесКонсалтинг”.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2728/0,2732 грн/рубль, на 12:00 ціни знизилися до 0,2726/0,2730 грн/рубль. До закриття ціни відкотилися до рівня 0,2727/0,2731 грн/рубль. У Росії курс долар-рубль зріс і становив 29,4375 рублів за долар (+0,1450).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3140/1,3240 дол./євро. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5925/10,5990 грн/євро, на 12:00 ціни пішли вниз — 10,5740/10,5835 грн/євро. До закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли мінімуму — 10,5530/10,5635.