Керівництво ДПСУ хоче перетворити її з фіскального органу в сервісну службу - експерт

Керівництво Державної податкової служби України (ДПСУ) хоче змінити основи функціонування відомства, перетворивши фіскальний орган в сервісну службу, яка надає професійні послуги. З цією метою до співпраці була залучена аудиторська компанія «PricewaterhouseCoopers».

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку в інтерв'ю «5 каналу» висловив керуючий партнер компанії Борис Краснянський.

«Насправді - це не аудит, наші консультації мають стратегічний характер. Нас залучили для того, аби допомогти керівництву податкової служби розробити ключові показники діяльності на 2012 рік. Наступні кроки, які передбачаються після цієї роботи - це розробка більш довгострокової стратегії податкової служби», - зазначив він.

За словами Б.Краснянского, мета ДПСУ - перетворитися з фіскального органу в сервісну службу - є амбітною: «Амбіційна мета податкової служби в кожній області створити сервісний центр з обслуговування платників податків, який буде повернений до платника податків обличчям і надаватиме послуги. Є ідея про те, як це має виглядати, як повинні виглядати приміщення, які послуги повинні надаватися фізичним особам та юридичним особам, як все це має відбуватися - один із напрямків».

Крім того, каже Б.Краснянський, необхідно також створити централізований офіс з обслуговування великих платників податків. «Обслуговування таких компаній, з точки зору збору податків, це зовсім інша гра, ніж робота з величезною кількістю дрібних середніх і не дуже великих компаній, які забезпечують невеликі надходження. Тут інші повинні бути витрати, треба думати про ефективність цієї роботи. І створення такого централізованого офісу - це дуже серйозна річ. Через це проходили всі передові податкові служби світу», - повідомив він, зазначаючи при цьому, що за таким принципом роботи з великими платниками податків діють податкові органи Великобританії, Австралії, і більшості країн Східної Європи.