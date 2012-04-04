Обсяг роздрібної торгівлі в ЄС у лютому скоротився на 0,4%

Брюссель. Обсяг роздрібної торгівлі в єврозоні у лютому 2012 року, порівняно з січнем 2012 року, скоротився на 0,1%, в усіх країнах - членах ЄС (ЄС-27) - на 0,4%.

Про це УНІАН повідомили в Євростаті.

У лютому-2012, порівняно з лютим-2011, обсяг роздрібної торгівлі знизився на 2,1% в єврозоні та на 1,1% в ЄС-27.

У лютому 2012 року роздрібна торгівля продуктами харчування, напоями та тютюном проти січня 2012 зросла на 0,6% в єврозоні та на 0,4% в ЄС-27. Непродовольчий сектор не змінився в зоні євро і зменшився на 0,3% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі в лютому-2012, порівняно з січнем-2012, було зафіксоване в Мальті (4,7%), Люксембурзі (2,2%) та Данії (1,9%). Найбільше зниження обсягів роздрібної торгівлі - в Словенії (-5,0%), Польщі (-2,7%) і Румунії (-2,5%).

У лютому 2012 року проти лютого 2011 роздрібна торгівля продовольчими товарами знизилася на 1,0% в єврозоні та на 0,3% в ЄС-27. Непродовольчий сектор знизився на 1,6% в єврозоні та на 0,2% в ЄС-27.

Найбільше зростання обсягів роздрібної торгівлі зареєстровано в Естонії (14,8%), Латвії (10,0%) та Данії (8,1%). Найбільше зниження зареєстровано в Португалії (-9,6%), Болгарії (-6,4%) та Іспанії (-6,2%).

У січні 2012 року обсяг роздрібної торгівлі порівняно з груднем 2011 року зріс на 1,1% в єврозоні та на 0,9% в ЄС-27.

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