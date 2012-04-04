"ПриватБанк" вийшов зі складу АУБ

ПАТ КБ "ПриватБанк" цього тижня вийшов зі складу Асоціації українських банків (АУБ) у зв'язку з розбіжністю думок найбільших банків на ринку і керівництва асоціації.

Про це в коментарі УНІАН повідомив прес-секретар ПАТ КБ "ПриватБанк" Олег Серга.

"Остаточне рішення (про вихід банку зі складу асоціації — УНІАН) оформлено цього тижня", - зазначив він.

За словами О.Серги, це питання розглядалося банком ще в січні 2012 року. "У січні розглядалося питання виходу банку з асоціації, якщо вона не відстоюватиме інтереси найбільших банків", - говорить він. За словами О.Серги, думки великих банків і керівництва АУБ розійшлися.

На сьогодні "ПриватБанк", за словами О.Серги, вважає перспективнішим членство в Незалежній асоціації банків України (НАБУ), ініціатором створення якої він є. "Туди входять банки, що визначають політику на ринку", - резюмував він.

Як повідомлялося в ЗМІ, раніше Асоціація українських банків заявила, що вважає за необхідне відставку діючого керівництва Нацбанку. Ця заява призвела до виходу трьох банків із асоціації - "Хрещатика", "VAB Банку" і "Єврогазбанку".

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